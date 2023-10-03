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Тренер «Спартака» ответил на вопрос о возможном приходе звезды НХЛ в клуб

Тренер хоккейного «Спартака» Жамнов: Ковальчук, конечно, нужен команде

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Официальный сайт НХЛ

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Алексей Жамнов прокомментировал возможный приход в команду экс-игрока ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ильи Ковальчука, отметив, что такой хоккеист нужен коллективу, передает «Матч ТВ».

«Я думаю, такой дядька-наставник, конечно, нужен. Это даже не обсуждается. Илья обладает большим опытом и авторитетом. Конечно, такие игроки нужны. Но это зависит от самого Ковальчука», — сказал Жамнов.

Ковальчук в настоящий момент приостановил свою профессиональную карьеру и уделяет все внимание семье. У него четверо детей.

Ковальчук является олимпийским чемпионом по хоккею, а также двукратным чемпионом мира. Он дебютировал за сборную в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. На данный момент Ковальчук не объявлял о завершении карьеры.

Ранее игрок «Спартака» Александр Бурмистров оценил вероятность возвращения Ковальчука в хоккей.

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