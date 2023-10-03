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Винер заявила, что Россия не принимает условие выступать под нейтральным флагом

Ирина Винер: российские спортсмены не будут выступать под нейтральным статусом

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Александр Вильф/РИА Новости

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» заявила, что российские спортсмены не будут выступать под нейтральным флагом, передает РИА Новости.

Винер отметила, что выступать в белой форме равносильно тому, чтобы сдаться. Винер также заявила, что шестилетние спортсменки, которые приходят в художественную гимнастику, красят ногти в цвета российского триколора.

«Зачем мы поедем, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг? Почему, зачем мы должны унижаться? За то, что красим ноготочки с детства?» — сказала Винер.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры еще не принято.

Ранее глава МОК Томас Бах ответил на обвинения в двойных стандартах в отношении российских спортсменов.

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