Экс-футболист «Локомотива» назвал лучшего легионера РПЛ

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что колумбиец Джон Кордоба, выступающий за «Краснодар», является лучшим легионером Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Legalbet.

«Ярче всего из легионеров себя проявляет Кордоба. Он выделяется на поле. Агрессивно и полезно играет на команду, забивает голы. Результаты «быков» связаны с его хорошей игрой в том числе», — сказал Гуренко.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне колумбиец забил четыре мяча, а также отметился двумя результативными передачами.

До перехода в «Краснодар» Кордоба выступал за испанский «Эспаньол», немецкие «Майнц», «Кельн» и «Герту».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает первое место, набрав 24 очка. На втором месте идут самарские «Крылья Советов», имея в активе 21 очко. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 18 очков.

Ранее «Краснодар» оторвался от преследователей в таблице РПЛ после победы над казанским «Рубином».