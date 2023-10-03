Колыванов рассказал о предложениях от «Торпедо»

Бывший главный тренер московского «Торпедо», экс-наставник юношеской сборной России Игорь Колыванов, ныне возглавляющий ивановский «Текстильщик», высказался о возможных предложениях от столичного клуба. Он сообщил «Газете.Ru», что его пока не приглашали вернуться на тренерский мостик черно-белых.

«Пока предложений не поступало. Если поступит, будем обсуждать, а пока говорить не о чем», — сказал Колыванов.

Во вторник, 3 октября, стало известно об увольнении испанского специалиста Жозепа Клотета с поста главного тренера «Торпедо». Клотет возглавил команду в марте 2023 года, однако не смог спасти «Торпедо» от вылета из Российской премьер-лиги. В текущем розыгрыше Первой лиги под его руководством команда идет на 10-м месте, набрав 17 очков в 12 турах. Он покинул занимаемую должность по итогам переговоров с руководством клуба.

Колыванов руководил черно-белыми в 2017-2019 годах. Он сумел вывести команду в Футбольную национальную лигу (ФНЛ, в настоящее время – Первая лига), однако покинул пост по истечении срока соглашения.

Ранее Колыванов заявил, что Клотет его разочаровал.