В РФС рассказали, когда россияне смогут участвовать в международных турнирах

Известный российский тренер, президент махачкалинского «Динамо», член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев высказался о решении Союза европейской футбольной ассоциации (УЕФА) допустить молодежные сборные России до международных турниров и о негативной реакции ряда стран на это. Он заявил «Газете.Ru», что на деле рассчитывать на полноценное участие россиян в соревнованиях можно лишь после окончания СВО на Украине.

«Если бы мы не понимали, что это политическое решение, то мы могли бы на что-то надеяться, исходя из того, что спорт — посол мира. Но сегодня спорт вне политики не существует. И предположения, что какие-то соревнования с нашим участием могут состояться, весьма сомнительные.

Когда что-то может измениться? Только при завершении СВО, как я понимаю. Только в том случае, когда господа из-за океана устанут спонсировать Украину», — считает Гаджиев.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России. После этого о бойкоте матчей против сборных России объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша и Украина.

Ранее Гаджиев назвал невозможными соревнования с участием российских молодежных сборных.