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Экс-администратор «Спартака» рассказал, что ему не нравится в работе Абаскаля

Экс-администратор «Спартака» Хаджи заявил, что пока рано увольнять Абаскаля

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ФК «Спартак»

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи считает, что рано увольнять главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Своим мнением он поделился с ODDS.ru.

«Рано увольнять Абаскаля. Теперь после каждого поражения менять тренеров? Мы их и так 20 раз поменяли, когда был Федун — это не дало результат. Но мне не нравятся выбегания Абаскаля, эти его подсказки. Ты должен был все до игры показать. Каждый шаг контролируется тренером. Что за безобразие такое? Нет свободы, и футболисты начинают нервничать, не могут найти себе место. Мне не нравится постоянная ротация в команде. У нас такого не было», — заявил Хаджи.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советам» (0:4) в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по мячу забили Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

После 10 туров РПЛ подопечные Абаскаля набрали 16 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Ранее Слуцкий ответил на вопрос о возможной отставке Абаскаля.

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