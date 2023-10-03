Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина намерена осудить УЕФА за допуск юношеских сборных России

Власти Украины хотят осудить решение УЕФА о допуске юношеских сборных России

close
100%
Reuters

Депутат парламента Украины, олимпийский чемпион Жан Беленюк сообщил, что комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта предложил парламенту страны одобрить постановление об обращении с осуждением решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Члены комитета решили предложить парламенту одобрить поcтановления об обращении об оcуждении решения иcполнительного комитета УЕФА о допуcке cборной Роccии до 17 лет к международным турнирам и оcуждением решения Международного паралимпийcкого комитета о допуcке предcтавителей Роccии и Белоруccии в нейтральном cтатуcе», — написал Беленюк.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций допустил до международных турниров российские национальные юношеские команды (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.

После этого о бойкоте матчей против сборных России объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша и Украина.

Ранее в УЕФА извинились за предложение допустить юношеские сборные из России.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий