Украина намерена осудить УЕФА за допуск юношеских сборных России

Депутат парламента Украины, олимпийский чемпион Жан Беленюк сообщил, что комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта предложил парламенту страны одобрить постановление об обращении с осуждением решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Члены комитета решили предложить парламенту одобрить поcтановления об обращении об оcуждении решения иcполнительного комитета УЕФА о допуcке cборной Роccии до 17 лет к международным турнирам и оcуждением решения Международного паралимпийcкого комитета о допуcке предcтавителей Роccии и Белоруccии в нейтральном cтатуcе», — написал Беленюк.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций допустил до международных турниров российские национальные юношеские команды (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.

После этого о бойкоте матчей против сборных России объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша и Украина.

Ранее в УЕФА извинились за предложение допустить юношеские сборные из России.