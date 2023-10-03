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Роднина: зарплаты в российском футболе — больная тема

Депутат Роднина заявила, что в российском футболе много денег от госкорпораций

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РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина назвала зарплаты в российском футболе больной темой. Своим мнением она поделилась с «РБ Спорт».

«Зарплаты футболистов? Нет смысла обсуждать. Вряд ли это изменится. Не уверена, что количество хороших футболистов от этого растет. Зарплаты в российском футболе — больная тема. В нашем футболе слишком много денег от госкорпораций, поэтому там такие суммы», — сказала Роднина.

После 10 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует в турнирной таблице «Краснодар», набравший 24 очка. На втором месте идут самарские «Крылья Советов», в активе которых 21 балл. Замыкает тройку лидеров — московский «Локомотив» с 18 очками.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее футболист «Крыльев» рассказал, что его шокировало в матче со «Спартаком».

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Футбол. Чемпионат России
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