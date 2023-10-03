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Экс-футболист сборной России: главная профессия в наше время — это мусорщик

Экс-футболист Зырянов назвал профессию мусорщика самой крутой и нужной

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ФК «Черноморец»

Бывший футболист петербургского «Зенита», а ныне главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов в интервью Sport24 поделился мнением о самой нужной профессии в мире.

«Недавно думал, глядя на то, что происходит рядом с моим домом, что главная профессия — это мусорщики. Я выбрасываю мусор, а там творится что-то невообразимое — переполненные баки.

Считаю, что главная профессия в наше время — это мусорщики. Есть же разные кадры из европейских столиц: забастовка мусорщиков — и все, весь город в пакетах, везде грязь, крысы. Это нереальный кошмар. Так что мусорщик — самая крутая профессия. И самая нужная», — заявил тренер.

Зырянов вместе с «Зенитом» завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. Также в составе петербургского клуба футболист три раза становился чемпионом России. Кроме того, в футболке национальной команды России Зырянов стал бронзовым призером чемпионата Европы — 2008.

45-летний специалист возглавляет «Черноморец» с 2022 года. В турнирной таблице Первой лиги его подопечные занимают 15-е место, набрав 14 очков. В следующем туре «Черноморец» сыграет на выезде с клубом «Ленинградец». Игра пройдет 8 октября.

Ранее Зырянов заявил, что в Новороссийске люди культурнее, чем в Петербурге.

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