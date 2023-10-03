Футболист «Уфы» об алкоголе: мы русские, нам без этого никуда

Российский футболист «Уфы» Артем Самсонов в интервью «Матч ТВ» рассказал, как принял решение не употреблять алкоголь.

«Как таковой зависимости не было. Просто все всегда пьют пиво. И я пил. Я начал его пробовать лет в 17–18 после Европы. В детстве ничего не пил, не курил. Ничего такого не пробовал. При этом если вспоминать все запои с тех пор, то можно грохнуться просто.

Не буду никого поучать, что вообще нельзя к алкоголю притрагиватьcя. Иногда можно бокал пива, вина поcле игры выпить. Мы руccкие, нам без этого никуда. Вcе равно раccлаблятьcя надо. Но лучше, еcли еcть возможноcть, даже не думать об этом», — рассказал защитник.

34-летний Самсонов — воспитанник московского «Торпедо». Он выступал за черно-белых с 2007‑го по 2008‑й, с 2011 по 2013 год и с 2018 по 2023 год. На его счету семь голов и десять результативных передач в 223 матчах за столичную команду. В «Торпедо» защитник выигрывал Первую и Вторую лигу.

Ранее экс-футболиста сборной Украины госпитализировали из-за алкоголя.