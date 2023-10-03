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Ибрагимович вспомнил, как не послушал Гвардиолу

Экс-футболист Ибрагимович рассказал о первой встрече с Гвардиолой в «Барселоне»

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Reuters

Бывший футболист «Барселоны» Златан Ибрагимович в интервью Пирсу Моргану рассказал об одном из первых разговором с Хосепом Гвардиолой, который на тот момент возглавлял каталонский клуб.

«Во время первой встречи он сказал мне: «Запомни, футболисты здесь не приезжают на «Феррари». И [на следующую тренировку] я приехал на чертовом «Феррари», — заявил экс-нападающий «Барсы».

Ибрагимович выступал за «Барселону» в 2009–2011 годах. Он завершил карьеру в 2023 году. Его последним клубом был итальянский «Милан», в составе которого он выиграл чемпионат Италии. Также швед становился чемпионом Нидерландов, Испании и Франции.

Ибрагимович известен по выступлениям за амстердамский «Аякс», «Барселону», туринский «Ювентус», миланский «Интер», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За сборную Швеции форвард провел 122 матча, в которых забил 62 мяча и отдал 25 результативных передач.

Шведский форвард стал первым футболистом, который забивал на абсолютно каждой минуте матча: с 1 по 90+. Позже это достижение смогли повторить Криштиану Роналду и Луис Суарес.

Ранее Ибрагимович сравнил футбол с сексом.

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