Владелец «Интер Майами» рассказал, что он пообещал Месси

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас пообещал аргентинскому нападающему команды Лионелю Месси, что тот попрощается со своим бывшим клубом — «Барселоной». Его слова передает Marca.

«Уход Месси из «Барселоны» был не по его воле, он не мог попрощаться со своим клубом, который принимал его в детстве, и я думаю, что обстоятельства сложились не так, как хотел Лионель. Я пообещал ему, что сделаю все возможное в ближайшие годы, чтобы у него была возможность попрощаться со своими болельщиками в Барселоне. Возможно, мы проведем какой-нибудь матч», — сказал Мас.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх. До этого всю свою карьеру аргентинец провел в испанской «Барселоне», воспитанником которой является.

После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Аргентинец пропустил несколько последних игр «Интер Майами» из-за травмы.

Ранее стало известно, когда Месси вернется на поле.