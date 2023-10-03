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Авербух рассказал о невыносимой боли Ягудина

Авербух об операции Ягудина: он давно жаловался, боль стала невыносимой

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Пресс-служба Первого канала

Хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал, что его шоу в Екатеринбурге пройдет без участия олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Его слова передает ТАСС.

«Ягудину предстоит операция на колене, она будет буквально на днях. Надо сделать ее сейчас, чтобы вернуться в строй к декабрю. Он давно жаловался, мы рассчитывали, что обойдется без операции, но боль стала невыносимой.

В Екатеринбурге представление пройдет без Леши, его заменит Марк Кондратюк. Он хочет кататься, хочет прыгать. Впереди большое количество шоу, в том числе мое юбилейное», — сказал Авербух.

Об операции Ягудина, которая пройдет в Германии, ранее сообщила Татьяна Тарасова.

Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года в одиночном катании, а также многократным чемпионом мира и Европы. Он был введен в зал славы фигурного катания в США. После завершения карьеры Ягудин принимал участие в канадском шоу Stars on Ice.

Ягудин состоит в браке с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной. Пара поженилась в феврале 2016 года. Супруги воспитывают двух дочерей.

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