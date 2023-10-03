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Экс-игрок «Зенита» назвал тревожным отставание клуба в таблице РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Радимов сравнил поражение «Спартака» с пощечиной

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в своем Telegram-канале назвал три главных разочарования прошедшего тура в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Зенит». 8 пропущенных за три матча, причем большинство голов одинаковые — после подач с фланга удары с линии вратарской. Причем во всех трех турах вели в счете — это из ряда вон! И уже отрыв от первого места тревожный.

«Спартак». Очень звонкая пощечина!», — написал Радимов.

30 сентября «Зенит» в рамках 10-го тура РПЛ уступил «Оренбургу» со счетом 1:3. Голами отметились Густаво Мантуан, а у победителей — Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

«Спартак» в своем матче был разгромлен «Крыльями Советов» 0:4. Для команды Гильермо Абаскаля это четвертое поражение в сезоне.

После 10 туров РПЛ у «Зенита» 17 набранных очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» лидирует, набрав 24 очка. На три очка меньше у «Крыльев Советов».

Ранее Константин Зырянов заявил, что «Зениту» вообще без разницы на развитие других.

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