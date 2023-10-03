В Паралимпийском комитете России рассказали о поддержке стран на Генассамблее IPC

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков расценил как позитив итоги Генассамблеи Международного паралимпийского комитета (IPC). Об этом он заявил РИА Новости.

«Впервые представители многих стран, прежде всего, Латинской Америки, Азии и Африки, в открытую не соглашались с позицией IPC.

Нас поддержали более 50 стран. Все равно это много. Паралимпийское сообщество разделилось на две части — тем странам, которые к нам не очень относятся, хлопали с одной стороны, нам хлопали с другой. И такое ощущение, что по этим аплодисментам нас поддерживали больше», — сказал Рожков.

На заседании IPC было разрешено российским спортсменам принять участие в Паралимпийских играх в индивидуальном нейтральном статусе.

IPC лишил ПКР членства в организации в августе 2016 года перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. ПКР был условно восстановлен в правах в марте 2019 года.

Российские паралимпийцы не смогли принять участие в Паралимпиаде, которая проходила в этом году в Пекине. Для российских олимпийцев Игры в Пекине стали последним крупным международным турниром.

Ранее глава МОК ответил на обвинения в двойных стандартах в отношении российских спортсменов.