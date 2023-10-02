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«Мисс вселенная»: подписчики отреагировали на новые фото лыжницы Непряевой

Российская лыжница Непряева опубликовала фото в нежном белом платье

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Российская лыжница Наталья Непряева опубликовала в своем Telegram-канале новые фото.

На снимках Непряева запечатлена в нежно-белом платье. В руках спортсменка держит букет цветов.

«Мисс вселенная», — написал один из подписчиков.

«Я присоединяюсь ко всем девчатам, просто очаровашка», — написал еще один пользователь.

Непряева является олимпийской чемпионкой и двукратным призером Игр-2022, которые состоялись в Пекине, трехкратным призером чемпионатов мира, а также первой российской лыжницей, выигравшей общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски». Кроме того, в сезоне-2021/22 она досрочно одержала победу в общем зачете Кубка мира и завоевала большой Хрустальный глобус.

Весной 2022 года Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении представителей России и Белоруссии от международных мероприятий до конца сезона-2021/22. 22 октября 2022 года это решение было продлено на следующий сезон.

Ранее Непряева показала новые фотографиизала новые фотографии со свадьбы с Александром Терентьевым.

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