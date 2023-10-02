Команда Бензема бойкотировала матч в Иране

Матч Лиги чемпионов АФК между саудовским «Аль-Иттихадом», за который выступает француз Карим Бензема, и иранским «Сепаханом» был отменен из-за политического скандала, передает Sport24.

«Аль-Иттифак» требовал убрать со стадиона памятник иранскому военному деятелю Касему Сулеймани. Саудовский клуб отказался выходить на поле.

Саудовский клуб покинул стадион после долгого ожидания.

Теперь «Аль-Иттифаку» грозит техническое поражение со счетом 0:3. После первого тура «Аль-Иттифак» набрал три очка в группе C Лиги чемпионов АФК, «Сепахан» после первого тура набрал одно очко.

Действующим победителя турнира является японская «Урава».

6 июня Бензема покинул мадридский «Реал» и подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до 2026 года. В прошлом сезоне чемпионата Испании Бензема провел 23 матча, в которых забил 18 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Бензема рассказал, что надо делать, чтобы чемпионат Саудовской Аравии развивался.