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Команда Бензема бойкотировала матч в Иране

Матч «Аль-Иттихада» против «Сепахана» был отменен из-за памятника Сулеймани

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ittihad_en/Twitter

Матч Лиги чемпионов АФК между саудовским «Аль-Иттихадом», за который выступает француз Карим Бензема, и иранским «Сепаханом» был отменен из-за политического скандала, передает Sport24.

«Аль-Иттифак» требовал убрать со стадиона памятник иранскому военному деятелю Касему Сулеймани. Саудовский клуб отказался выходить на поле.

Саудовский клуб покинул стадион после долгого ожидания.

Теперь «Аль-Иттифаку» грозит техническое поражение со счетом 0:3. После первого тура «Аль-Иттифак» набрал три очка в группе C Лиги чемпионов АФК, «Сепахан» после первого тура набрал одно очко.

Действующим победителя турнира является японская «Урава».

6 июня Бензема покинул мадридский «Реал» и подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до 2026 года. В прошлом сезоне чемпионата Испании Бензема провел 23 матча, в которых забил 18 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Бензема рассказал, что надо делать, чтобы чемпионат Саудовской Аравии развивался.

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