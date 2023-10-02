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В Британии арестовали болельщика за насмешку над мальчиком, умершим от рака

В Британии арестован фанат «Шеффилда» за насмешку над мальчиком, умершим от рака

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StokeyyG2/Twitter

В Британии арестовали фаната футбольного клуба «Шеффилд Уэнсдей» Дейла Хоутона, который во время матча английского Чемпионшипа против «Сандерленда», смеялся над умершим от рака в 2017 году 6-летним болельщиком команды соперника, передает Би-би-си.

Во время матча на трибуне заметили болельщика, который показывал на телефоне фотографию умершего болельщика Бредли Лоури. Второй болельщик, который стоял рядом с ним, смеялся над снимком.

Хоутону предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка. Ему грозит запрет на посещения матчей. Кроме того, был арестован и второй болельщик, но он вышел под залог.

Футболисты «Шеффилд Уэнсдей» осудили поступок Хоутона, а также извинились перед семьей мальчика.

Встреча между «Шеффилдом» и «Сандерлендом» завершилась со счетом 3:0 в пользу в «Сандерленда».

В турнирной таблице Чемпионшипа «Сандерленд» занимает четвертое место, набрав 16 очков. «Шеффилд Уэнсдей» идет на 24 строчке, имея в активе два набранных балла. Лидирует в чемпионате «Лестер» (24).

Ранее легендарная теннисистка Мартина Навратилова вылечилась от рака.

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