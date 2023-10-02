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Бывший советник Федуна рассказал, кто может сменить Абаскаля на посту тренера «Спартака»

Экс-советник Федуна Камоцци заявил, что Карпин может возглавить «Спартак»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший советник Леонида Федуна в московском «Спартаке» Франко Камоцци заявил, что на место главного тренера команды вместо Гильермо Абаскаля можно рассматривать только Валерия Карпина и Паоло Ваноли, передает Sport24.

«Можно рассмотреть только две кандидатуры — Карпина и Ваноли. Bтальянец вряд ли вернtтся в Россию, у него длительный контракт с «Венецией». А возвращение Карпина — самое правильное и подходящее решение», — сказал Камоцци.

Перед стартом сезона-2022/23 «Спартак» возглавил испанец Гильермо Абаскаль. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

Ранее Карпин отреагировал на слухи о своем возвращении в «Спартак».

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