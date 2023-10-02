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Гашек о скандальном интервью Задорова: недостаточно, когда человек умеет играть на публику

Вратарь Гашек об интервью хоккеиста Задорова: его слова слишком поверхносты

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Илья Питалев/РИА Новости

Бывший голкипер сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек поделился в своем Twitter мнением о ситуации с российским рэпером Ligalize, настоящее имя которого Андрей Меньшиков, которого польская авиакомпания отказалась пускать на рейс из-за российского паспорта.

Музыкант резко высказался о ситуации, но не критиковал авиакомпанию.

«Почитайте слова хоккеиста Никиты Задорова. Насколько они поверхностны по сравнению с этим рэпером. Мне недостаточно, когда человек просто умеет выступать — играть на публику», — написал Гашек.

Задоров дал интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан в РФ СМИ-иноагентом), в котором раскритиковал положение дел в России.

28-летний защитник с 2012 года выступает за океаном, куда он уехал из фарм-клуба ЦСКА «Красной Армии». Сначала Задоров играл в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за «Лондон Найтс», после чего стал игроком НХЛ, где играл за «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш», «Чикаго Блэкхоукс» и «Калгари Флэймз». Задоров не впервые критично отзывается о положении дел в России. До того защитник также критиковал правительство из-за уровня жизни в стране.

Ранее Задоров заявил, что после своего интервью получил поддержку от украинцев.

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