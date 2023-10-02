Экс-вторая ракетка мира назвала переломный момент в матче Кудерметовой с Пегулой

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о победе россиянки Вероники Кудерметовой в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио над американкой Джессикой Пегулой. В комментарии «Газете.Ru» Пивоварова заметила, что Кудерметова с самого начала встречи захватила инициативу.

«Вероника не теряла времени и с самого начала матча мощно играла на задней линии. Пегула проигрывала 0:3 и сравнялась в первом сете, когда счет стал 5:5. Но она допустила две двойные ошибки подряд при счете 5:6, и, когда Кудерметова взяла первый сет, это был переломный момент в матче», — констатировала Пивоварова.

1 октября Кудерметова обыграла Пегулу в финале турнира в Токио со счетом 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час и 25 минут. Кудерметова исполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из пяти заработанных брейк-пойнтов. На пути к финалу россиянка обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову, польку Игу Свентек, американку Кейлу Дей и представительницу Великобритании Хэрриет Дарт.

Ранее Кудерметова поднялась на три строчки в рейтинге WTA.