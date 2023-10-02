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Экс-игрок «Спартака» объяснил, почему Карпин не возглавит команду

Экс-игрок «Спартака» Шавло считает вбросом информацию о возвращении Карпина

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший футболист «Спартака» и бывший генеральный директор красно‑белых Сергей Шавло считает, что Валерий Карпин и Станислав Черчесов могут отказаться от работы в клубе. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Это кто‑то вбросил, что тут комментировать? Черчесов сейчас свободен, а Карпин в «Ростове». Карпин уже раз десять говорил, что никуда не пойдет из «Ростова». А сегодня прочитал, что он может вообще закончить. Дочь в школу идет, и они хотят, чтобы она пошла в Эстонии.

Оба этих тренера опытные. Черчесов, конечно, больше прошел. Но нужно еще их мнение узнать. Может, скажут: «Мы никуда не пойдем»,— сказал Шавло.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Черчесов с лета 2023 года находится без клуба после ухода из венгерского «Ференцвароша».

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

Ранее бывший гендиректор «Спартака» упрекнул Абаскаля за отношение к лидерам команды.

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