Экс-гендиректор «Спартака» упрекнул Абаскаля за отношение к лидерам команды

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков раскритиковал главного тренера команды Гильермо Абаскаля за ошибки в выборе состава. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Замены Промеса и Зобнина — двух вице-капитанов, отсутствие из-за повреждения Селихова — тоже вице-капитана, и Джикии — капитана, меня точно озадачивает! Опираться всегда нужно на лидеров и именно с ними проводить очень кропотливую и постоянную работу. Они — костяк команды. Они — лидеры коллектива! На кого теперь сделает ставку Гилерьмо, я не знаю», — сказал Мележиков.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

Ранее Дмитрий Губерниев предположил, когда уволят Абаскаля.