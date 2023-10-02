В США хоккеиста выгнали из команды за рисунок свастики

Хоккеиста Джона Друскиниса исключили из команды Мичиганского университета после того, как он был заснят рисующим свастику рядом с Еврейским центром. Об этом в соцсети X сообщает американская организация по борьбе с антисемитизмом StopAntisemitism.

О случившемся стало известно 30 сентября. Официальные ресурсы команды сообщили, что спортсмен исключен из-за нарушения правил. Позднее стало известно, что он был замечен, когда баллончиком рисовал свастику на стене рядом с Еврейским центром в кампусе университета.

21-летний Друскинис учится на втором курсе. В прошлом сезоне игрок провел за команду в чемпионате американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) восемь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Его партнерами были третий номер драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года форвард Адам Фантилли и защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Люк Хьюз.

Ранее трое россиян вошли в топ-20 лучших действующих хоккеистов НХЛ.