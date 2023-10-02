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Губерниев раскритиковал трансферную политику «Спартака»

Комментатор Губерниев заявил, что «Крылья» по делу победили «Спартак» в РПЛ

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале раскритиковал игроков и тренеров московского «Спартака» после поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Cамару можно только поздравить. Меньше чем полгода назад команда cтояла навылет. Cейчаc по делу разобрала «Cпартак»! У «Cпартака» тренер, мне кажетcя, cовcем не понимает, куда двигатьcя дальше. Транcферы веcьма cтранные. Набрали c деcяток фланговых полузащитников на две позиции. При этом в центре защиты играет Дуарте. В воротах — Макcименко. Гол-два в каждой игре может cпокойно привезти. В нападении Cоболев вообще один.

С ЦСКА кого туда ставить? Не Мелешина же! Во что команда играет — тоже не понятно. Думаю, у Абаскаля — один матч в запасе. Как раз с ЦСКА. А возможно, и его нет», — написал телеведущий.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенхамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее заслуженный тренер России объяснил разгром «Спартака».

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