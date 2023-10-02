Черчесов и Карпин не являются фаворитами на должность тренера «Спартака»

Российские специалисты Станислав Черчесов и Валерий Карпин не являются главными претендентами на должность наставника московского «Спартака» на случай отставки Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника издания, высока вероятность, что ни один из этих специалистов не возглавит московскую команду.

1 октября «Спартак» уступил самарским «Крыльям Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенжамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее экс-советник Федуна заявил, что Карпин лучше Черчесова.