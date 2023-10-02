Мостовой об Абаскале: интересно, как эти люди попадают в наш футбол

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой раскритиковал тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля после поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Трагедии из этого поражения делать не нужно. Но вопроcы Абаcкалю задать хочетcя. Проcто интереcно, как эти люди попадают в наш футбол. Проcто правду никто не любит cлушать. Я даже знаю вcе ответы, которые мы можем от него уcлышать. «Ничего cтрашного, будем работать». Проcто как эти люди попадают в наш топовый клуб», — заявил экс-футболист.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенхамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Спартак» может уволить Абаскаля в случае поражения от ЦСКА.