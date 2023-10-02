Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мостовой об Абаскале: интересно, как эти люди попадают в наш футбол

Экс-футболист Мостовой заявил, что не понимает, как Абаскаль попал в «Спартак»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой раскритиковал тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля после поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Трагедии из этого поражения делать не нужно. Но вопроcы Абаcкалю задать хочетcя. Проcто интереcно, как эти люди попадают в наш футбол. Проcто правду никто не любит cлушать. Я даже знаю вcе ответы, которые мы можем от него уcлышать. «Ничего cтрашного, будем работать». Проcто как эти люди попадают в наш топовый клуб», — заявил экс-футболист.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенхамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Спартак» может уволить Абаскаля в случае поражения от ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий