Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, за что ветеран ЦСКА похвалил тренера «Спартака»

Экс-игрок ЦСКА похвалил тренера «Спартака» Абаскаля за раннюю замену Промеса

close
100%
ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поступил правильно, заменив голландца Квинси Промеса на 60-й минуте игры десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».

«Хорошо, что Абаскаль заменил Промеса во втором тайме. Он этим показал, что в его команде нет незаменимых игроков. Этот ход напрашивался давно, в этом сезоне Квинси не показывает свой максимум, по полной программе себя не реализует. Своими голами и передачами раньше он переламывал ход игр, шел в списке лучших бомбардиров, очень качественно демонстрировал себя, но в этом сезоне пока он себя не реализовывает», — заявил Масалитин.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенхамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Валерий Масалитин заявил, что «Спартак» ничего не показал в матче с «Крыльями Советов».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий