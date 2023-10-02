Стало известно, за что ветеран ЦСКА похвалил тренера «Спартака»

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поступил правильно, заменив голландца Квинси Промеса на 60-й минуте игры десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».

«Хорошо, что Абаскаль заменил Промеса во втором тайме. Он этим показал, что в его команде нет незаменимых игроков. Этот ход напрашивался давно, в этом сезоне Квинси не показывает свой максимум, по полной программе себя не реализует. Своими голами и передачами раньше он переламывал ход игр, шел в списке лучших бомбардиров, очень качественно демонстрировал себя, но в этом сезоне пока он себя не реализовывает», — заявил Масалитин.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенхамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Валерий Масалитин заявил, что «Спартак» ничего не показал в матче с «Крыльями Советов».