Неймар шокирован состоянием газона на стадионе в Иране, где сыграет «Аль-Хиляль»

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар высмеял газон на стадионе иранского клуба «Нассаджи Мазандаран».

Команда бразильца 3 октября на стадионе «Азади» в Тегеране проведет встречу с иранским клубом в рамках азиатской Лиги чемпионов.

В Twitter было опубликовано видео, на котором продемонстрировано состояние газона на иранском стадионе за несколько дней до матча.

«Это невозможно», — прокомментировал Неймар приложив смеющийся смайл.

Неймар выступал за «Сантос» с 2009 по 2013 год. В Высшей лиге Бразилии он провел 102 матча, в которых ему удалось забить 54 мяча и сделать одну результативную передачу.

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции за «ПСЖ» 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Парижский клуб стал чемпионом Франции. Также 31-летний форвард выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб за пределами его родины.

Ранее стало известно, когда Неймар вернется в родной «Сантос».