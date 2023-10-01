Зарема Салихова: «Крылья» катком прошлись по трансферной кампании Малышева и Эшуорта

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение красно-белых в от «Крыльев Советов» в мате 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ее слова передает Metaratings.ru.

«Уходя из «Спартака» я лично говорила Александру Матыцыну продолжать делать проект с Павлом Андреевым. Костяк в «Спартаке» должен быть русским. Они не захотели приобрести ни Горшкова, ни Ежова, ни Пиняева. Теперь парни из «Крыльев» катком прошлись по трансферной кампании Малышева и Эшуорта», — сказала Салихова.

1 октября «Спартак» уступил «Крыльям Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенжамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев предложил назначить экс-футболиста «Сельты» Александра Мостового тренером московского «Спартака».