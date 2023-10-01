Певец Лев Лещенко обвинил «Ахмат» в грубости

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился мнением о ничьей московской команды в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом». Слова Лещенко передает «Спорт-Экспресс».

«Во-первых, очень грубая игра со стороны «Ахмата». Очень много брака, нервная игра. Арбитр отсудил на три с минусом. Столько было таких моментов, особенно в первом тайме — две или три красные карточки должно было быть. Я редко обижаюсь на судейство, но считаю, что в данном матче арбитр Чистяков не справился», — сказал Лещенко.

Встреча закончилась вничью со счетом 1:1. На 21-й минуте счет в мате открыл болгарский нападающий Светослав Ковачев. На 51-й минуте парагвайский защитник московской команды Роберто Фернандес сравнял счет на табло.

Таким образом, «Динамо» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Ахмат» располагается на 10-й строчке, имея в активе 12 баллов. Лидером российского чемпионата является «Краснодар», которому удалось набрать 24 очка.

Ранее воспитанник «Манчестер Сити» ответил на вопрос о получении российского паспорта.