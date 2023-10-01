Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Певец Лев Лещенко обвинил «Ахмат» в грубости

Певец Лев Лещенко заявил, что «Ахмат» играл грубо в матче с «Динамо»

close
100%
Global Look Press

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился мнением о ничьей московской команды в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом». Слова Лещенко передает «Спорт-Экспресс».

«Во-первых, очень грубая игра со стороны «Ахмата». Очень много брака, нервная игра. Арбитр отсудил на три с минусом. Столько было таких моментов, особенно в первом тайме — две или три красные карточки должно было быть. Я редко обижаюсь на судейство, но считаю, что в данном матче арбитр Чистяков не справился», — сказал Лещенко.

Встреча закончилась вничью со счетом 1:1. На 21-й минуте счет в мате открыл болгарский нападающий Светослав Ковачев. На 51-й минуте парагвайский защитник московской команды Роберто Фернандес сравнял счет на табло.

Таким образом, «Динамо» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Ахмат» располагается на 10-й строчке, имея в активе 12 баллов. Лидером российского чемпионата является «Краснодар», которому удалось набрать 24 очка.

Ранее воспитанник «Манчестер Сити» ответил на вопрос о получении российского паспорта.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий