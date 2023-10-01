Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что московский «Спартак» может переманить тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

По информации источника, красно-белые могут попытаться переманить сербского специалиста, если решат уволить Гильермо Абаскаля. В контракте Ивича прописаны отступные в размере €900 тыс.

11 октября «Спартак» проиграл «Крыльям Советов». Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенжамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее экс-футболист Дмитрий Булыкин назвал условие, при котором «Спартак» уволит Абаскаля.