Джикия заявил, что не ведет переговоры по новому контракту со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что не ведет переговоры о новом контракте с красно-белыми. Его слова передает РИА Новости.

«Игровое время? Сейчас бы не хотел здесь это обсуждать. Возможно, в будущем будет хорошее интервью, где будут все ответы. Что касается нового контракта, то по нему не ведутся переговоры. У меня сейчас действующий контракт», — сказал Джикия.

Соглашение футболиста со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года. Джикия выступает за красно-белых с 2017-го. С тех пор он провел за команду 211 матчей, в которых забил пять мячей и сделал 11 результативных передач.

Джикия оставался на скамейке запасных в трех из последних пяти матчей «Спартака». Всего в текущем сезоне в его активе восемь игр, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее в «Локомотиве» не исключили подписание Джикии.