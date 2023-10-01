Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Джикия о проигрыше «Крыльям»: болезненное поражение, это сказывается на настроении

Защитник «Спартака» Джикия назвал поражение от «Крыльев» болезненным

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает РИА Новости.

«На горячую голову не хочется делать выводов. Завтра разберем игру. Болезненное поражение, это сказывается на настроении. Разговоры всегда будут вокруг «Спартака». Сезон длинный, прошло только десять игр. Что касается замены Квинси Промеса, то это футбол, здесь все бывает», — сказал Джикия.

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4. В составе хозяев дубль оформил Юрий Горшков, еще по мячу забили Бенхамин Гарре и воспитанник красно-белых Владислав Шитов. После этой победы самарцы набрали 21 очко и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Краснодара». «Спартак» с 18 очками расположился на пятой строчке.

Ранее тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал матч с «Крыльями» худшим под его руководством.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий