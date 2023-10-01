Джикия о проигрыше «Крыльям»: болезненное поражение, это сказывается на настроении

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает РИА Новости.

«На горячую голову не хочется делать выводов. Завтра разберем игру. Болезненное поражение, это сказывается на настроении. Разговоры всегда будут вокруг «Спартака». Сезон длинный, прошло только десять игр. Что касается замены Квинси Промеса, то это футбол, здесь все бывает», — сказал Джикия.

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4. В составе хозяев дубль оформил Юрий Горшков, еще по мячу забили Бенхамин Гарре и воспитанник красно-белых Владислав Шитов. После этой победы самарцы набрали 21 очко и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Краснодара». «Спартак» с 18 очками расположился на пятой строчке.

Ранее тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал матч с «Крыльями» худшим под его руководством.