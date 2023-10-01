Андреева обыграла Калинскую и пробилась в основную сетку турнира в Пекине

В Пекине завершился квалификационный матч второго раунда к турниру WTA-1000, в котором встречались российские теннисистки Мирра Андреева и Анна Калинская. Встреча закончилась победой 6:0, 3:1. Игра продолжалась 48 минут.

Андреева один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. Калинская не сделала ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

Таким образом, Андреева пробилась в основную сетку турнира. Призовой фонд соревнований составляет $8 127 389.

16-летняя Андреева дошла до второго круга Открытого чемпионата США (US Open), где уступила представительнице США Кори Гауфф. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 17 минут, завершилась победой 19-летней американки со счетом 6:3, 6:2.

Благодаря удачному выступлению на Уимблдоне-2023 россиянка впервые вошла в 100 лучших рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Она располагается на 62-й позиции. В апреле на соревнованиях в Мадриде она стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертый круг турниров категории WTA-1000 с момента их реформы в 2009 году.

Ранее Андреева ответила, отличается ли она от обычного подростка.