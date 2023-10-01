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«Факел» одержал первую победу под руководством Ташуева

«Факел» обыграл «Сочи» в матче 10-го тура РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежский «Факел» на своем поле обыграл «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Хозяева открыли счет на 43-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Евгений Марков. А на 47-й минуте Вячеслав Якимов забил второй мяч, установив окончательный счет. Эта победа стала для воронежцев первой под руководством Сергея Ташуева, который возглавил команду 8 сентября, сменив в этой должности Вадима Евсеева.

Благодаря этой победе «Факел» набрал восемь очков и вышел из зоны вылета: после 10 туров воронежцы располагаются на 14-й строчке. «Сочи» с шестью баллами по-прежнему замыкает турнирную таблицу РПЛ, команда потерпела в премьер-лиге пятое поражение подряд.

В воскресенье 1 октября состоится еще два матча тура. «Ахмат» примет «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Кроме того, «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», эта игра начнется в 16:30 по московскому времени. Соперников рассудит Рафаэль Шафеев из Волгограда. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее экс-тренер «Спартака» назвал главную проблему состава команды.

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