Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Комментатор Орлов назвал ошибку Семака в матче с «Оренбургом»

Комментатор Орлов: Семаку надо определиться, кто будет играть в защите

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Комментатор Геннадий Орлов считает, что главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку нужно определиться с выбором защитников. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Семак, конечно, не угадал с выбором защитников, потому что они просто проспали все три мяча. Ошибки были грубейшие.

«Зениту» надо делать выводы, никакой паники быть не может, игра-то есть. Надо определиться, кто будет играть в защите. Эта игра проиграна «Зенитом» не по всем статьям, это поражение в борьбе при очень интересном футболе. Деограсия, повторюсь, молодец, показывает, что он тренер», — сказал Орлов.

30 сентября «Зенит» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил «Оренбургу» со счетом 1:3. Марио Фернандес был заменен из-за травмы на восьмой минуте. Уже на второй минуте петербуржцы вышли вперед благодаря голу Густаво Мантуана. Затем подопечные Сергея Семака в течение получаса трижды пропустили от команды Деограсии. Отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

После 10 туров РПЛ у «Зенита» 17 набранных очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице.

Ранее экс-игрок ЦСКА заявил, что «Зенит» спокойно выиграет следующий матч.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий