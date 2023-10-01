Комментатор Орлов назвал ошибку Семака в матче с «Оренбургом»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку нужно определиться с выбором защитников. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Семак, конечно, не угадал с выбором защитников, потому что они просто проспали все три мяча. Ошибки были грубейшие.

«Зениту» надо делать выводы, никакой паники быть не может, игра-то есть. Надо определиться, кто будет играть в защите. Эта игра проиграна «Зенитом» не по всем статьям, это поражение в борьбе при очень интересном футболе. Деограсия, повторюсь, молодец, показывает, что он тренер», — сказал Орлов.

30 сентября «Зенит» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил «Оренбургу» со счетом 1:3. Марио Фернандес был заменен из-за травмы на восьмой минуте. Уже на второй минуте петербуржцы вышли вперед благодаря голу Густаво Мантуана. Затем подопечные Сергея Семака в течение получаса трижды пропустили от команды Деограсии. Отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

После 10 туров РПЛ у «Зенита» 17 набранных очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице.

Ранее экс-игрок ЦСКА заявил, что «Зенит» спокойно выиграет следующий матч.