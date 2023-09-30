Божович назвал ерундой слова форварда «Спартака»

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович не согласился с форвардом московского «Спартака» Александром Соболевым, заявившим, что красно-белые выиграли бы Лигу Европы, если бы не отстранение российских клубов. Своим мнением тренер поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Соболев красавчик! Он очень хороший парень. Но слова про Лигу Европы — ерунда. «Зенит» выигрывал, ЦСКА тоже, но тогда было другое время. «Спартак» не смог бы одержать победу в Лиге Европы. Это связано как с качеством футболистов, так и с их количеством», — заявил специалист.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В 2021 году «Спартак» стал первым в своей группе Лиги Европы, опередив итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польскую «Легию». Благодаря победе на групповом этапе российский клуб должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее Божович раскритиковал Дзюбу за слова о Семаке.