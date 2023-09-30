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Президент «Урала» объяснил молчание Гончаренко на пресс-конференции

Глава «Урала» Иванов назвал правильным поведение Гончаренко на пресс-конференции

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов отреагировал на поведение главного тренера команды Виктора Гончаренко, который не стал общаться с прессой после матча с «Ростовом» в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист пришел на послематчевую пресс-конференцию, но и на ней проигнорировал все вопросы представителей СМИ.

«В прошлом туре Гончаренко уже вcе cказал. А толку? Ему нечем занятьcя, чтобы каждый раз говорить про cудейcтво? Cчитаю, что он поcтупил правильно. Он пришел на флеш-интервью, поcтоял и пошел. Он до этого уже вcе cказал поcле матча c «Краcнодаром». Зачем ему каждый раз, как попка, повторять одно и то же? Я бы на его меcте поcтупил так же, еcли бы мне надо было идти на флеш-интервью. Я бы cлова не cказал», — заявил Иванов.

Встреча завершилась со счетом 2:2. «Урал» по ходу встречи вел 2:0, отличились Гильерме Шеттине и Андрей Егорычев. За «Ростов» пенальти реализовал Максим Осипенко, а сравнял счет Илья Вахания. На 79-й минуте Егорычев получил прямую красную карточку.

В следующем туре «Урал» на своем поле примет московский «Локомотив». «Ростов» сыграет на выезде с «Краснодаром». Обе встречи пройдут 7 октября.

Ранее Иванов после матча с «Ростовом» заявил, что «ему наплевали в лицо».

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