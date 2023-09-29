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Российская фигуристка показала фото в платье с декольте

Российская фигуристка Константинова опубликовала фото в платье с декольте

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stasya_konstantinovaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Станислава Константинова выложила в своих соцсетях новую фотографию.

На снимке она позирует в черном платье с декольте.

Летом 2022 года Константинова рассказала о том, что приостанавливает профессиональную карьеру. В июле 2023 года она рассказала изданию «Спорт-Экспресс», что у нее нет мотивации выступать. Она призналась, что пик ее формы прошел. Из-за этого она не может сделать что-то лучше своих прошлых результатов и прекратила попытки снова вернуться на лед в профессиональном статусе.

Константинова является бронзовой призеркой Универсиады 2019 года в женском одиночном катании. В сезоне-2020/21 она стала 16 на чемпионате России. Лучшим результатом россиянки в международных соревнованиях стало второе место Гран-при в Хельсинки сезона-2018/19. Константинова является мастером спорта международного класса.

Ранее мастер спорта по акробатике Виктория Первова выложила фото в розовом купальнике.

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