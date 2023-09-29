Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент «Урала»: мне наплевали в лицо

Президент «Урала» Иванов заявил, что не будет молчать на тему судейства в РПЛ

close
100%
«ФК «Урал»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ФК «Урал»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал предположение о том, что главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич мстит «Уралу» за критику его работы, передает Sport24/

29 сентября «Урал» сыграл вничью с «Ростовом», а Иванов остался очень недоволен судейством.

«Мажич мстит «Уралу» за критику? И что? Я должен взять и умыться? Лично мне, а не команде, наплевали в лицо, оскорбили. И что, я должен замолчать?» — сказал Иванов.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе «Урала» отличились Гильерме Шеттине и Андрей Егорычев. За «Ростов» пенальти реализовал Максим Осипенко, а сравнял счет на 46-й минуте Илья Вахания. На 79-й минуте Егорычев получил прямую красную карточку.

В следующем туре «Урал» на своем поле примет московский «Локомотив». Встреча состоится 7 октября. «Ростов» сыграет на выезде с «Краснодаром». Игра пройдет 7 октября.

Ранее Иванов раскритиковал судейство в матче против «Ростова».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях