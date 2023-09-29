Президент «Урала»: мне наплевали в лицо

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал предположение о том, что главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич мстит «Уралу» за критику его работы, передает Sport24/

29 сентября «Урал» сыграл вничью с «Ростовом», а Иванов остался очень недоволен судейством.

«Мажич мстит «Уралу» за критику? И что? Я должен взять и умыться? Лично мне, а не команде, наплевали в лицо, оскорбили. И что, я должен замолчать?» — сказал Иванов.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе «Урала» отличились Гильерме Шеттине и Андрей Егорычев. За «Ростов» пенальти реализовал Максим Осипенко, а сравнял счет на 46-й минуте Илья Вахания. На 79-й минуте Егорычев получил прямую красную карточку.

В следующем туре «Урал» на своем поле примет московский «Локомотив». Встреча состоится 7 октября. «Ростов» сыграет на выезде с «Краснодаром». Игра пройдет 7 октября.

Ранее Иванов раскритиковал судейство в матче против «Ростова».