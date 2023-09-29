Теннисистка Веснина ответила на вопрос о завершении карьеры

Российская теннисистка Елена Веснина заявила, что пока не планирует завершать спортивную карьеру, передает «Спорт-Экспресс».

«Я все еще действующий спортсмен. Оставляю дверь для спорта открытой. Но планов пока нет, еще рано об этом думать. Еще есть время», — сказала Веснина.

Веснина является победительницей летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в парном разряде, а также обладательницей серебра в миксте на Играх-2020 в Токио. Также в ее активе два золота и серебро Универсиады в Казани.

Веснина — победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде. Россиянка также выиграла за карьеру 22 турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), три из них — в одиночном разряде.

В составе сборной России она дважды побеждала в розыгрыше Кубка Федерации.

26 мая стало известно о том, что Веснина родила дочь, которую назвали Анной. Первая дочь спортсменки, Елизавета, появилась на свет в ноябре 2018 года.

Ранее Веснина поделилась фото с пляжа.