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Цорн обратился к экс-игроку «Локомотива» Бека-Бека, который пытался покончить с собой

Бывший спортдиректор «Локомотива» Цорн о Бека-Бека: тебя ждут светлые дни

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн обратился в своих соцсетях к бывшему игроку клуба Алексису Бека-Бека, который пытался покончить с собой.

«Ты не одинок. Я хочу, чтобы ты знал, что являешься частью заботливого сообщества. Со временем при поддержке окружающих людей тебя будут ждать более светлые дни. Я желаю тебе и твоей семье сил и счастья», — написал Цорн.

1 августа 2022 года «Локомотив» объявил о переходе француза в «Ниццу». Французский клуб заплатил за него €12 млн. Футболист подписал контракт до 2027 года.

Бека-Бека пока не сыграл за «Ниццу» ни одного матча.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые после девяти туров имеют в своем активе 15 очков и занимают шестую строчку в турнирной таблице. В ближайшем туре подопечные Михаила Галактионова на своем поле сыграют с «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдет 30 сентября, начало — в 14:15 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал причину, которая могла побудить экс-игрока «Локомотива» к попытке самоубийства.

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