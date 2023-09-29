Усик и Тайсон Фьюри подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира, передает ESPN.

Поединок состоится в Саудовской Аравии в декабре 2023 года или в январе 2024 года.

Тайсон Фьюри в декабре 2022 года победил соотечественника Дерека Чисору. Он одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. На его счету 33 победы (24 — нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. Фьюри — чемпион мира по версии WBC. Бывший чемпион мира по версиям IBF (2015), WBA (Super), WBO, IBO (2015—2016).

В конце августа Усик одолел британца Даниэля Дюбуа. Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи. При этом в пятом раунде Усик пропустил мощный удар в пах, который был признан нелегальным, но рефери не снял с британца очко.

2 марта стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Ранее Фьюри назвал Усика маленьким украинским бомжом.