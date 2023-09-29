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Журова не исключила, что ряд сменивших спортивное гражданство атлетов захочет вернуться в Россию

Депутат Журова допустила возвращение сменивших спортивное гражданство атлетов

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможном возвращении в Росиию атлетов, ранее отказавшихся от российского спортивного гражданства. В комментарии «Газете.Ru» она назвала важным, что они говорят о родине, находясь за ее пределами.

«Если сменившие спортивные гражданство будут возвращаться в Россию, значит, они свой шаг сочтут ошибкой. Возможно, попытаются какую-то выгоду извлечь из этого. Раньше было проще — никаких соцсетей, многие такие новости прошли бы мимо. В 90-е многие уезжали, потом вернулись — и ничего, им все простили. Но тогда была немного другая ситуация, они же не хаяли Россию. Многое зависит от того, кто и что скажет. Это крайне важно.

Я знаю, что от ряда людей, уезжавших ранее, западная пропаганда требовала ярких заявлений о том, что они отказываются от России. А когда люди с этим не соглашались, их просто выбрасывали, они были неинтересны, финансирование прекращалось — и они просились обратно в Россию. Вопрос, кто и чего будет от них требовать. Надо подождать и посмотреть, что будет, а потом уже делать выводы», — резюмировала Журова.

Ранее Журова допустила, что шахматистка Костенюк захочет вернуться в Россию.

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