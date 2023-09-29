Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боксер Фьюри оскорбил украинца Усика

Боксер Фьюри о бое с Усиком: я подерусь с ним за хорошие деньги

close
100%
STEVE MARCUS/Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что выйдет на ринг против украинца Александра Усика, если ему предложат хорошие деньги, передает TNT Sports.

«Фанаты хотят увидеть этот бой. Если деньги будут хорошие, мы сделаем это. А иначе зачем мне с ним драться? У него нет личности, просто щербатый уродец», — сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри в декабре 2022 года победил соотечественника Дерека Чисору. Он одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. На его счету 33 победы (24 — нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. Фьюри — чемпион мира по версии WBC. Бывший чемпион мира по версиям IBF (2015), WBA (Super), WBO, IBO (2015—2016).

2 марта стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Усик провел поединок с соотечественником Фьюри Даниэлем Дюбуа. Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи.

Ранее Фьюри назвал себя похотливым дьяволом.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях