Боксер Фьюри оскорбил украинца Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что выйдет на ринг против украинца Александра Усика, если ему предложат хорошие деньги, передает TNT Sports.

«Фанаты хотят увидеть этот бой. Если деньги будут хорошие, мы сделаем это. А иначе зачем мне с ним драться? У него нет личности, просто щербатый уродец», — сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри в декабре 2022 года победил соотечественника Дерека Чисору. Он одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. На его счету 33 победы (24 — нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. Фьюри — чемпион мира по версии WBC. Бывший чемпион мира по версиям IBF (2015), WBA (Super), WBO, IBO (2015—2016).

2 марта стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Усик провел поединок с соотечественником Фьюри Даниэлем Дюбуа. Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи.

Ранее Фьюри назвал себя похотливым дьяволом.