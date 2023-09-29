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Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как футболист «Локомотива» сделал ей предложение

Ведущая Ромашкина рассказала подробности предложения Тикнизяна руки и сердца

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Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина рассказала подробности того, как футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян сделал ей предложение руки и сердца.

«Вчера на Оcтанкинcкой башне мне cделали предложение. Там cтеклянный пол. Наир cпрашивает: «Яна, что там внизу напиcано?» Я отвечаю: «Оcторожно, cкользкий пол». Он говорит: «Нет, внизу поcмотри». Там огромное полотно — «Яна, выходи за меня». Не раздумывала, cказала «да». Неожиданно, cобиралаcь на прогулку. Разговоры, конечно, были. Не знала, что 28 cентября cтанет лучшим днем в моей жизни», — сказала Ромашкина.

28 сентября телеведущая выложила в соцсетях фото с кольцом на безымянном пальце и подписью: «Я сказала да».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян принял участие в девяти матчах, в которых забил четыре мяча. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

В турнирной таблице чемпионата России «железнодорожники» занимают шестое место, набрав 15 очков. В следующем туре красно-зеленые сыграют с нижегородским «Пари НН».

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел четыре матча, отметившись одним забитым мячом.

Ранее экс-игрок сборной России посоветовал Тикнизяну обратиться к психологу.

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