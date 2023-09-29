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Овечкин рассмешил американские СМИ

Хоккеист Овечкин выступил переводчиком Мирошниченко и рассмешил американские СМИ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил переводчиком новичка «столичных» Ивана Мирошниченко после предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингз».

Мирошниченко в ходе общения с американскими журналистами сказал на русском языке, что он очень воодушевлен.

«В первом периоде эмоции зашкаливали. Играть с такими людьми... Раньше я на них смотрел по телевизору, а Ови только задрафтовали, когда я родился», — приводит его слова пресс-служба «Кэпиталз».

Овечкин перевел слова Мирошниченко на английский язык и в ходе перевода после фразы одноклубника о том, что он родился в тот год (2004), когда нынешний капитан «столичных» был выбран клубом на драфте НХЛ под первым номером, пошутил: «Господи, как я стар».

Матч с «Детройтом» завершился победой «Вашингтона» со счетом 4:3. Мирошниченко дебютировал за «Кэпиталз» и отметился двумя результативными передачами. Овечкин записал на свой счет один ассист.

Новый сезон в НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день пройдет три матча: «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл» сыграет с «Тампой», а «Чикаго Блэкхоукс» проведет поединок с «Питтсбург Пингвинз».

Ранее Капризов забил на первой минуте матча с «Колорадо».

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