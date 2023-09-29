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«Я не понял, куда я попал»: Акинфеев рассказал об участии в шоу Дзюбы и Слуцкого

Акинфеев рассказал об участии в шоу Дзюбы и Слуцкого: я не понял, что происходит

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РИА Новости

Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев поделился эмоциями от участия в YouTube-шоу «Ну так нельзя», ведущими которого являются форвард «Локомотива» Артем Дзюба и бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий. Слова Акинфеева передает «Российская газета».

«Договаривались ли мы, что я не буду материться на шоу? Нет. Я вообще сначала не понял, что происходит. Там по реакции моей видно. Вася и Леонид Викторович сидят, разговаривают между собой, а я думаю, куда попал вообще? Ну, давайте, творите, а я посижу, помолчу», — сказал Акинфеев.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 747 матчей за красно-синих, 311 из которых стали «сухими». Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

Ранее Акинфеев рассказал, почему его не интересует судьба Марио Фернандеса.

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