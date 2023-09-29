Российская шахматистка: я хочу ехать на родину, не боясь, что патриоты напишут донос

Российская шахматистка Александра Костенюк, которая сейчас выступает под флагом Швейцарии, в видео на YouTube-канале Вити Кравченко рассказала, чего желает своей родине.

«Я не предатель, потому что я очень люблю Россию, и я желаю России всего самого наилучшего. Я очень хочу, чтобы какое-то время спустя можно было спокойно ехать на родину, не боясь каких-то непонятных дел и патриотов, которые напишут донос. И просто гуляя по маленьким провинциальным городкам в России, получать удовольствие», – сказала Костенюк.

Костенюк получила национальное швейцарское гражданство благодаря первому браку, ее мужем был швейцарец. Несмотря на это, она продолжала выступать за сборную России, но из-за санкций со стороны ФИДЕ в отношении российских шахматистов она была вынуждена участвовать в соревнованиях под флагом международной федерации.

В СМИ сообщалось, что выступать за Швейцарию Костенюк сможет только с 1 января 2024 года. Сама спортсменка признавалась, что не хочет разрывать связи с Россией. По ее словам, Россия — это ее корни, которые она не может вычеркнуть из своей жизни.

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